Абаскаль вошел в число самых влиятельных людей в российском футболе

Четвертый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В его основу легли инсайды, мнения и информация, которую мы собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время.

Одним из тех, кто вошел в число 30 оказывавших максимальное воздействие на наш футбол в 2023 году, стал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Прошлой зимой испанец продлил контракт с красно-белыми и смог привести их к бронзе в РПЛ-2022/23, сразу став самым авторитетным представителем клуба в нашем футболе. К началу нового сезона Абаскаль замкнул на себя большинство процессов в «Спартаке». Авторитет Гильермо пошатнулся лишь осенью после серии неудовлетворительных результатов.