Гришин отметил, что у Осинькина не будет секретов от Дзагоева во время стажировки

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, что думает о решении экс-игрока армейцев Алана Дзагоева пройти стажировку у тренера Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

«Осинькин — это первый тренер Дзагоева, и поэтому он решил отправиться наблюдать за тренировочным процессом именно к нему. Алан правильно делает, что хочет учиться и поехал к тому специалисту, который его воспитал. Чем стажировка в «Крыльях» будет интересна для Дзагоева? Наставник команды хорошо работает с молодежью, я очень неплохо знаю Игоря Витальевича еще по работе с клубом «Чертаново» и «Кубанью». Он качественный специалист, который ставит атакующий футбол, и, наверное, у него не будет никаких секретов от Алана», — цитирует Гришина RT.

Ранее PR-менеджер Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что экс-футболист планирует получить тренерскую лицензию. Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры в ноябре 2023 года.