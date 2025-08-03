Дзюба — о ничьей со «Спартаком»: «Акрону» пока не хватает менталитета, чтобы забирать такие матчи»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ.

Форвард реализовал пенальти на 90+4-й минуте и сравнял счет.

«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше «Спартака». Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше», — написал форвард в своем Telegram-канале.

«Акрон» набрал 5 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб из Тольятти сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.