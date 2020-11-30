Джорджевич рассказал о рождении ребенка и его любимой игрушке

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич в интервью клубной пресс-службе рассказал о рождении ребенка.

— Рождение ребенка сильно вас изменило?

— Все поменялось к лучшему. Когда приезжаешь домой, тебя встречает улыбка малыша. Были тяжелые моменты, особенно после поражений, но увидишь Матею — это как дополнительная инъекция счастья в доме. А в остальном я тот же.

— Качаете сына на руках, поете колыбельную?

— Все делаю. У нас есть игрушка — крокодил Гена, нажимаю на него и звучит песенка: «Путь бегут неуклюже пешеходы по лужам...»

У Джорджевича и его девушки Йованны это первый ребенок в семье. Пара планирует отгулять свадьбу после эпидемии коронавируса.