Джорджевич попрощался с "Зенитом". Сегодня он перешел в "Локомотив"

Новичок "Локомотива", нападающий Лука Джорджевич опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 25-летний черногорский футболист попрощался с "Зенитом".

Джорджевич выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2012 года. Он провел 30 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил три гола и сделал три голевые передачи.

"Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома! Огромная благодарность за вашу поддержку, я никогда не забуду время, которое провел в этом красивом городе!" – написал Джорджевич в Instagram.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале" на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 передачи. Также "Зенит" отправлял форварда в "Твенте", "Сампдорию" и испанский клуб второй лиги "Понферрадина".

Джорджевич стал игроком "Локомотива"