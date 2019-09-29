Джордже Деспотович: «Мой гол «Спартаку»? Наигрывали это вчера на тренировке»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович доволен победой над «Спартаком» (2:1) на выезде в матче 11-го тура чемпионата России. Форвард забил второй мяч своей команды при розыгрыше углового.

— Очень тяжелая игра. Нелегко победить такую большую команду в Москве. Это подарок моим родителям, которые приехали посмотреть игру, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Деспотович. — Стандарты мы вчера наигрывали. И мы это использовали — для меня партнеры сделали заслон.

После удаления было очень тяжело. Но мы ждали чего-то такого. Хорошо подготовились и психологически, и физически. Показали, что можем побеждать.