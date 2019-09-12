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Джордан Ларссон: «С годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию»

22:39
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Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о сравнениях со своим отцом Хенриком Ларссоном, который является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов-2005/06 в составе «Барселоны».

— С годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию. Как стимул доказать всем, что Джордан Ларссон в первую очередь — хороший футбол, а не просто сын Хенрика, — цитирует шведа официальный Twitter красно-белых.

Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» летом текущего года. Он провел 4 матча за красно-белых и забил 1 гол.

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