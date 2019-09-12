Джордан Ларссон: «С годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию»
22:39
Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о сравнениях со своим отцом Хенриком Ларссоном, который является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов-2005/06 в составе «Барселоны».
— С годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию. Как стимул доказать всем, что Джордан Ларссон в первую очередь — хороший футбол, а не просто сын Хенрика, — цитирует шведа официальный Twitter красно-белых.
Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» летом текущего года. Он провел 4 матча за красно-белых и забил 1 гол.
??? Джордан Ларссон — о сравнении с отцом— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 12, 2019
?#Ларссон #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/4b1zQxacPs
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