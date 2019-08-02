Джордан Ларссон перед матчем "Спартак" - "Динамо" проведет автограф-сессию

Шведский новичок "Спартака" нападающий Джордан Ларссон перед матчем 4-го тура чемпионата России с Динамо проведет автограф-сессию, информирует официальный сайт красно-белых. Она начнется 17.15 по московскову временм.

– А завтра в 17:15 начнется автограф-сессия Ларссона для посетителей матча "Спартак" – "Динамо", купивших билеты на трибуну C (автограф-сессия пройдет в фудкорте трибуны C), – говорится вособщении.

Напомним, сегодня автографы раздрал другой новичок "Спартака" нападающий Андре Шюррле. Подпись известного полузащитника на специально подготовленных открытках получили несколько сотен человек.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" – "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало – в 19.00.

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