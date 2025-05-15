Агент капитана «Осера» сообщил, что футболист может перейти в «Краснодар»

Агент защитника «Осера» Жубала Леонардо Корначини ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Краснодар» на правах свободного агента.

«Мы в процессе переговоров, пытаемся достичь соглашения. Это правда», — сказал Корначини «СЭ».

Ранее о возможном переходе сообщил итальянский журналист Лоренцо Лепоре.