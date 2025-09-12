Джику рассказал, какие русские слова он успел выучить после перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» Александер Джику ответил на вопросы после первой тренировки в московском клубе.

«Первая тренировка прошла прекрасно. Поработал с партнерами, у нас сильная и хорошая команда. В принципе я этого и ожидал, сегодня это подтвердилось. Не могу сказать, что кто-то чем-то удивил, но в целом команда, конечно, производит впечатление. У нас прошла хорошая тренировка, главный тренер подсказывал, поэтому сейчас я с нетерпением жду официальных матчей, чтобы увидеть все на поле.

Возможно, в клубе я играл не так много в начале сезона, но в сборной провел 90 минут, поэтому думаю, что готов играть уже сейчас.

Конечно, я хорошо знаю Кристофера Ву, прекрасный игрок, очень сильный физически, с хорошими ногами. Поэтому здесь только положительные отзывы. Хорошо, что мы пришли вместе. Это, наверное, облегчит адаптацию.

Какие русские слова успел выучить? Привюш... Привет, нет, да. Начал с этого, но обязательно что-нибудь буду учить», — сказал Джику пресс-службе красно-белых.

31-летний защитник сборной Ганы перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре. До этого он также выступал за «Страсбур», «Кан» и «Бастию».