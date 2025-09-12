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Джику рассказал, какие русские слова он успел выучить после перехода в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новичок «Спартака» Александер Джику ответил на вопросы после первой тренировки в московском клубе.

«Первая тренировка прошла прекрасно. Поработал с партнерами, у нас сильная и хорошая команда. В принципе я этого и ожидал, сегодня это подтвердилось. Не могу сказать, что кто-то чем-то удивил, но в целом команда, конечно, производит впечатление. У нас прошла хорошая тренировка, главный тренер подсказывал, поэтому сейчас я с нетерпением жду официальных матчей, чтобы увидеть все на поле.

Возможно, в клубе я играл не так много в начале сезона, но в сборной провел 90 минут, поэтому думаю, что готов играть уже сейчас.

Конечно, я хорошо знаю Кристофера Ву, прекрасный игрок, очень сильный физически, с хорошими ногами. Поэтому здесь только положительные отзывы. Хорошо, что мы пришли вместе. Это, наверное, облегчит адаптацию.

Какие русские слова успел выучить? Привюш... Привет, нет, да. Начал с этого, но обязательно что-нибудь буду учить», — сказал Джику пресс-службе красно-белых.

31-летний защитник сборной Ганы перешел в «Спартак» из «Фенербахче» в сентябре. До этого он также выступал за «Страсбур», «Кан» и «Бастию».

Источник: ФК «Спартак»
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александер Джику
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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