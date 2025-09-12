Агент Дивеева рассказал об улучшении личных условий защитника по новому контракту с ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин в комментарии для «СЭ» рассказал о переговорах с армейцами по новому контракту. В пятницу клуб объявил о продлении соглашения с 25-летним футболистом до конца сезона-2028/29.

«Является ли продление следствием приближающегося ужесточения лимита? У клуба свои интересы. Возможно, сказался и фактор лимита. У нас произошло улучшение условий и некоторые гарантии. Факторов, которые повлияли на продление, много. Это взаимовыгодная история. Такие переговоры ведутся спокойно и размеренно, поскольку нет никаких дедлайнов. В итоге мы пришли к компромиссу и спокойно переподписали контракт еще на год», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев стал футболистом ЦСКА в 2019 году, сыграл в 192 матчах и завоевал с клубом 2 Кубка и 1 Суперкубок России.