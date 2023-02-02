Футбол
Кубок России
Статьи
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:20

«Зенит» идет в CAS. Все из-за «Спартака»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Судья Владимир Москалев пытается разнять дерущихся футболистов.
Фото Сергей Волгин
Сине-бело-голубые не согласны с санкциями к трем футболистам — шесть игр дисквалификации для Родригао, Барриоса и Малкома — и будут отстаивать свою позицию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Для начала напомним, как развивались события.

27 ноября прошлого года «Зенит» принимал «Спартак» в 6-м туре группового раунда пути РПЛ Кубка России. Основное время завершилось нулевой ничьей, а сразу после финального свистка, еще до серии пенальти, на поле вспыхнула драка стенка на стенку. Результатом стали шесть красных карточек, которые арбитр Москалев предъявил троим питерцам — Родригао, Барриосу, Малкому, и троим красно-белым — Николсону, Соболеву и Селихову.

30 ноября работу Москалева на «Газпром Арене» разобрала экспертно-судейская комиссия. Она не поддержала рефери в части неудаления спартаковца Промеса, признав остальные решения верными. При этом мнение ЭСК не обязан учитывать контрольно-дисциплинарный комитет — орган, который выносит наказания. Что на следующий день и произошло — Квинси избежал отстранения.

1 декабря на каждого из удаленных футболистов КДК наложил дисквалификацию на шесть матчей Кубка в соответствии с частью 2 статьи 97 («Драка») Дисциплинарного регламента. Заметим, что иного наказания этот пункт не предусматривает.

21 декабря «Зенит», несогласный с вердиктом КДК в отношении своих игроков, подал апелляцию. Питерцы просили снизить санкцию Малкому до автоматической, одного матча, Барриосу — до двух, Родригао — до трех. В качестве главного аргумента чемпионы России приводили запись судьи в официальном протоколе встречи. В нем Москалев сразу квалифицировал столкновение как «агрессивное поведение», это подтвердил и комиссар матча Семенов. Формулировка же «массовая драка», по мнению заявителя, появилась непосредственно на заседании КДК, что нарушает один из правовых принципов, так называемый nulla poena sine lege — стороны должны заранее знать, по какой статье разбирается дело. Более того, в «Зените» считали (пожалуй, небезосновательно), что пересмотр арбитром своих действий на поле после окончания матча противоречит пункту 5 Правил футбола: «решения судьи в отношении событий игры являются окончательными».

Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев

Апелляционный комитет не счел доводы невского клуба достаточными и оставил решение КДК в силе. Тогда «Зенит» пошел дальше — в начале февраля обратился в CAS. Вот как клубная пресс-служба прокомментировала этот шаг «СЭ»:

— ФК «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и апелляционного комитета, но которые были проигнорированы. По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение — в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча. Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился в более высокую инстанцию.

Сразу оговоримся, что обращение сине-бело-голубых может не иметь практического смысла в плане розыгрыша Кубка страны-2022/23. Хорошо известно, что CAS рассматривает дела долго — даже по ускоренной процедуре. Не исключено, что если в Лозанне встанут на сторону питерцев, то зенитовцы получат только моральное удовлетворение. На первый взгляд.

Спартаковец Квинси Промес против Вильмара Барриоса и&nbsp;Александра Ерохина.

Но не все так просто. Из практики очевидно, что у многих клубов довольно давно возникают к КДК различные юридические вопросы. Условно говоря, некоторые решения оцениваются не как точное соблюдение футбольного закона, а как некие понятийные действия и, как следствие, ситуативная интерпретация регламента. Сине-бело-голубые в этом ряду, видимо, не исключение. Судя по всему, они считают, что нынешняя ситуация — в случае если САS поддержит апелляцию «Зенита» — в будущем станет для дисциплинарного комитета РФС ориентиром, определенной гарантией абсолютного следования положениям нормативных документов. То есть в Лозанне чемпион станет биться не столько за настоящее, сколько за будущее.

Одно разбирательство «российский клуб vs РФС» история уже знает: в 2014-м «Ростов» выиграл в САS у футбольного союза дело о невыдаче лицензии УЕФА. Но если тогда претензии дончан адресовались всей организации, то сейчас «Зенит» оспаривает решение одной из ее структур.

Посмотрим, какой вердикт вынесут судьи в Лозанне. И как он отразится на всем нашем футболе.

1/4 финала Кубка Италии — смотрите в Оkko!

Футбол
Кубок России
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
150
160
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Мостовой: «С чего мне что-то желать Карпину на день рождения?»
Джикия — об интересе к Абаскалю из Европы: «Это нас никак не тревожит»
Джикия — о возможном переходе России в АФК: «Могу сказать одно, что сборная нужна, собирать и играть надо»
Соболев: «Мне без разницы на «Зенит»
Соболев: «Еще утром отправил Карпину сообщение с поздравлением. Пожелал здоровья»
Джикия: «Прекрасно чувствую себя в схеме 4-3-3»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финты Промеса и победный мяч Пиняева. Чем запомнится первый Матч звезд?
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости