Джикия считает возможным участие Хабиба в матче за «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что считает возможным участие бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в матче красно-белых.

— Хабиб хочет сыграть за «Спартак», просил вас, чтобы клуб его подписал. По-вашему, это возможно? Получился бы фантастический пиар красно-белых на весь мир!

— Думаю, это возможно, более того, вполне реально при желании двух сторон.

— Он действительно на футбольном поле в порядке?

— Да, хорош! Учитывая, что он профессионал в другом виде спорта. Футбол очень любит, играет в атаке, и понимание игры у него есть.

— Кто лучше знает историю футбола — вы или Нурмагомедов?

— На сто процентов — он. У меня против Хабиба в этом нет ни одного шанса. Он наизусть знает всех обладателей «Золотого мяча», всех финалистов чемпионатов мира и Лиги чемпионов любого года, авторов голов в финалах...

— А историю «Спартака»?

— Может, XXI век и наши составы в нем по годам он помнит не так хорошо. Но если углубиться в историю, там у меня тоже шансов против него примерно столько же, сколько в октагоне.

(Игорь Рабинер)

«Год не мог играть на турнирах из-за отсутствия документов. Это могло меня сломать, но сделало сильнее». Большое интервью Георгия Джикии