Джикия считает возможным участие Хабиба в матче за «Спартак»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что считает возможным участие бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в матче красно-белых.
— Хабиб хочет сыграть за «Спартак», просил вас, чтобы клуб его подписал. По-вашему, это возможно? Получился бы фантастический пиар красно-белых на весь мир!
— Думаю, это возможно, более того, вполне реально при желании двух сторон.
— Он действительно на футбольном поле в порядке?
— Да, хорош! Учитывая, что он профессионал в другом виде спорта. Футбол очень любит, играет в атаке, и понимание игры у него есть.
— Кто лучше знает историю футбола — вы или Нурмагомедов?
— На сто процентов — он. У меня против Хабиба в этом нет ни одного шанса. Он наизусть знает всех обладателей «Золотого мяча», всех финалистов чемпионатов мира и Лиги чемпионов любого года, авторов голов в финалах...
— А историю «Спартака»?
— Может, XXI век и наши составы в нем по годам он помнит не так хорошо. Но если углубиться в историю, там у меня тоже шансов против него примерно столько же, сколько в октагоне.
(Игорь Рабинер)
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