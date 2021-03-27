Джикия рассказал, как отклонил предложение «Зенита»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отклонил предложение перейти в «Зенит».

— Рады ли, что в свое время не поддались соблазну перейти из «Спартака» в «Зенит» на гораздо большую зарплату? И, если честно, сколько в Санкт-Петербурге предлагали?

— Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было.

— Это предложение действительно было в несколько раз больше вашей тогдашней зарплаты в «Спартаке»?

— По сравнению с моим первым спартаковским контрактом — да.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2020/21 27-летний россиянин провел 24 матча за красно-белых, на его счету 2 результативных передачи.

(Игорь Рабинер)

«Год не мог играть на турнирах из-за отсутствия документов. Это могло меня сломать, но сделало сильнее». Большое интервью Георгия Джикии