Джикия рассказал, как отклонил предложение «Зенита»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отклонил предложение перейти в «Зенит».
— Рады ли, что в свое время не поддались соблазну перейти из «Спартака» в «Зенит» на гораздо большую зарплату? И, если честно, сколько в Санкт-Петербурге предлагали?
— Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было.
— Это предложение действительно было в несколько раз больше вашей тогдашней зарплаты в «Спартаке»?
— По сравнению с моим первым спартаковским контрактом — да.
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2020/21 27-летний россиянин провел 24 матча за красно-белых, на его счету 2 результативных передачи.
(Игорь Рабинер)
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