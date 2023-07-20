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Джикия: «Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли отказаться от маски»

Алина Савинова
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о самочувствии после перенесенной им операции на носу.

«В матче с «Нефтчи» чуть рискнул, вышел без маски, но, в принципе, все хорошо. Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли мне в дальнейшем отказаться от маски», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

В минувшем сезоне 29-летний Джикия провел 30 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.

23 июля красно-белые сыграют с «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ сезона-2023/24. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-dzhikiya-operatsiyu-delal-v-rossii-posle-vizita-k-doktoru-reshim-mozhno-li-otkazat-sya-ot-maski/
Георгий Джикия
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