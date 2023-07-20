Джикия: «Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли отказаться от маски»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о самочувствии после перенесенной им операции на носу.
«В матче с «Нефтчи» чуть рискнул, вышел без маски, но, в принципе, все хорошо. Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли мне в дальнейшем отказаться от маски», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.
В минувшем сезоне 29-летний Джикия провел 30 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.
23 июля красно-белые сыграют с «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ сезона-2023/24. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|Зенит
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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