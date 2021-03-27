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Ломовицкий извинился перед Фернандесом за эпизод в матче с ЦСКА

11:44
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Полузащитник тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Александр Ломовицкий заявил, что извинился перед защитником ЦСКА (2:1) Марио Фернандесом за эпизод в матче 22-го тура чемпионата России.

Ломовицкий по ходу игры наступил Фернандесу на лицо, у игрока ЦСКА пошла кровь, он покинул поле на носилках.

Позже стало известно, что у защитника диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.

«С Марио уже пообщались, у него все хорошо, насколько я знаю. Я написал ему, извинился. Там все случайно вышло. Но когда после игры мне сказали, что я ему что-то сломал, стал интересоваться его здоровьем. Пожелал ему, чтобы поскорее поправился», — цитирует РИА Новости Ломовицкого.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210327/fernandes-1603094513.html

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