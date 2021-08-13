Джикия подписал новый контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и капитан Георгий Джикия подписали новое соглашение. Еще вчера защитник красно-белых поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан по схеме «3+1».

27-летний футболист выступает за московский клуб с января 2017 года, куда перешел из «Амкара».

Всего за «Спартак» на его счету 137 матчей во всех турнирах и 4 гола. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Сегодня, 13 августа, красно-белые официально объявили о продлении соглашения с форвардом Александром Соболевым.