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Джикия подписал новый контракт со «Спартаком»

10:40
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» и капитан Георгий Джикия подписали новое соглашение. Еще вчера защитник красно-белых поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан по схеме «3+1».

27-летний футболист выступает за московский клуб с января 2017 года, куда перешел из «Амкара».

Всего за «Спартак» на его счету 137 матчей во всех турнирах и 4 гола. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Сегодня, 13 августа, красно-белые официально объявили о продлении соглашения с форвардом Александром Соболевым.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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