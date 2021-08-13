Клаудинью будет выступать за «Зенит» под номером «11»
10:45
Стал известен игровой номер новичка «Зенита», полузащитника Клаудинью.
24-летний бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером «11», который освободился после ухода из команды нападающего Себастьяна Дриусси.
Клаудиньо будет выступать за «Зенит» под номером 11 ?— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 13, 2021
Сегодня, 13 августа «Зенит» объявил о подписании с Клаудинью контракта сроком на пять лет. Клуб презентовал новичка видеороликом в стиле певца The Weeknd.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю