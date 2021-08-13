Клаудинью будет выступать за «Зенит» под номером «11»

Стал известен игровой номер новичка «Зенита», полузащитника Клаудинью.

24-летний бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером «11», который освободился после ухода из команды нападающего Себастьяна Дриусси.

Клаудиньо будет выступать за «Зенит» под номером 11 ? — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 13, 2021

Сегодня, 13 августа «Зенит» объявил о подписании с Клаудинью контракта сроком на пять лет. Клуб презентовал новичка видеороликом в стиле певца The Weeknd.