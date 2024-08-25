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Сегодня, 18:27

Джанашия признался, что хотел бы видеть Глушенкова в «Локомотиве»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил игру экс-форварда железнодорожников Максима Глушенкова в «Зените».

«Сейчас Глушенков в «Зените», он нашел свою команду. Поэтому он так хорошо выступает.В «Зените» Глушенков хорошо выглядит, в «Локомотиве» он тоже играл здорово. Конечно, я бы хотел, чтобы он был в «Локомотиве», но в «Зените» он тоже проявляет себя здорово», — цитирует Джанашию Metaratings.

25-летний футболист в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». Он провел за сине-бело-голубых семь матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Metaratings
Заза Джанашия
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
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Рубин – Динамо Мх
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Зенит – Спартак
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24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
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Кр. Советов – Пари НН
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25.08 17:30
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