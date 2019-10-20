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Джанаев — восьмой вратарь, взявший два пенальти в одном матче чемпионата России

18:32
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Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев в матче 13-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:1) отразил два пенальти, справившись с ударами Евгения Луценко и Александра Ломовицкого.

Голкипер стал восьмым вратарем, которому удалось справиться с двумя ударами с 11-метровой отметки в игре высшего российского дивизиона. Любопытно, что предыдущий вратарь-герой Дмитрий Хомич из «Амкара» также отразил два пенальти от игроков «Арсенала». (Кирилл Бурдаков)

Вратари, отражавшие два пенальти в матче чемпионата России

Дата

Вратарь

Клуб

Матч

Пенальтисты

24.04.1994

Анатолий Пата

Динамо Ст

Ротор (г) — 1:1

Владимир Нидергаус, Олег Веретенников

19.08.2000

Вениамин Мандрыкин

Алания

Черноморец (г) — 1:1

Александр Призетко, Константин Коваленко

26.06.2005

Илья Близнюк

Томь

Динамо (г) — 0:0

Данни, Жорже Рибейру

24.03.2014

Юрий Лодыгин

Зенит

Кр.Советов (д) — 2:1

Луис Кабальеро (два удара)

17.08.2014

Андрей Синицын

Краснодар

Ростов (г) — 2:0

Виталий Дьяков, Хрвое Милич

22.11.2014

Николай Заболотный

Урал

Рубин (д) — 1:3

Гекдениз Карадениз, Игорь Портнягин

09.03.2018

Дмитрий Хомич

Амкар

Арсенал (д) — 0:2

Артем Дзюба, Эванс Кангва

20.10.2019

Сослан Джанаев

Сочи

Арсенал (г) — 1:1

Евгений Луценко, Александр Ломовицкий

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Арсенал Т — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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