Джанаев — восьмой вратарь, взявший два пенальти в одном матче чемпионата России
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев в матче 13-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:1) отразил два пенальти, справившись с ударами Евгения Луценко и Александра Ломовицкого.
Голкипер стал восьмым вратарем, которому удалось справиться с двумя ударами с 11-метровой отметки в игре высшего российского дивизиона. Любопытно, что предыдущий вратарь-герой Дмитрий Хомич из «Амкара» также отразил два пенальти от игроков «Арсенала». (Кирилл Бурдаков)
Вратари, отражавшие два пенальти в матче чемпионата России
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матч
|
Пенальтисты
|
24.04.1994
|
Анатолий Пата
|
Динамо Ст
|
Ротор (г) — 1:1
|
Владимир Нидергаус, Олег Веретенников
|
19.08.2000
|
Вениамин Мандрыкин
|
Алания
|
Черноморец (г) — 1:1
|
Александр Призетко, Константин Коваленко
|
26.06.2005
|
Илья Близнюк
|
Томь
|
Динамо (г) — 0:0
|
Данни, Жорже Рибейру
|
24.03.2014
|
Юрий Лодыгин
|
Зенит
|
Кр.Советов (д) — 2:1
|
Луис Кабальеро (два удара)
|
17.08.2014
|
Андрей Синицын
|
Краснодар
|
Ростов (г) — 2:0
|
Виталий Дьяков, Хрвое Милич
|
22.11.2014
|
Николай Заболотный
|
Урал
|
Рубин (д) — 1:3
|
Гекдениз Карадениз, Игорь Портнягин
|
09.03.2018
|
Дмитрий Хомич
|
Амкар
|
Арсенал (д) — 0:2
|
Артем Дзюба, Эванс Кангва
|
20.10.2019
|
Сослан Джанаев
|
Сочи
|
Арсенал (г) — 1:1
|
Евгений Луценко, Александр Ломовицкий
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр