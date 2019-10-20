Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев в матче 13-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:1) отразил два пенальти, справившись с ударами Евгения Луценко и Александра Ломовицкого.

Голкипер стал восьмым вратарем, которому удалось справиться с двумя ударами с 11-метровой отметки в игре высшего российского дивизиона. Любопытно, что предыдущий вратарь-герой Дмитрий Хомич из «Амкара» также отразил два пенальти от игроков «Арсенала». (Кирилл Бурдаков)

Вратари, отражавшие два пенальти в матче чемпионата России

Дата Вратарь Клуб Матч Пенальтисты 24.04.1994 Анатолий Пата Динамо Ст Ротор (г) — 1:1 Владимир Нидергаус, Олег Веретенников 19.08.2000 Вениамин Мандрыкин Алания Черноморец (г) — 1:1 Александр Призетко, Константин Коваленко 26.06.2005 Илья Близнюк Томь Динамо (г) — 0:0 Данни, Жорже Рибейру 24.03.2014 Юрий Лодыгин Зенит Кр.Советов (д) — 2:1 Луис Кабальеро (два удара) 17.08.2014 Андрей Синицын Краснодар Ростов (г) — 2:0 Виталий Дьяков, Хрвое Милич 22.11.2014 Николай Заболотный Урал Рубин (д) — 1:3 Гекдениз Карадениз, Игорь Портнягин 09.03.2018 Дмитрий Хомич Амкар Арсенал (д) — 0:2 Артем Дзюба, Эванс Кангва 20.10.2019 Сослан Джанаев Сочи Арсенал (г) — 1:1 Евгений Луценко, Александр Ломовицкий

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