Джанаев отбил два пенальти в матче с «Сочи»

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев отбил два пенальти по ходу матча 13-го тура чемпионат России против «Арсенала» из Тулы (1:1, идет второй тайм).

В первом тайме Джанаев отбил удар нападающего Евгения Луценко. В втором тайме он отразил удар полузащитника Александра Ломовицкий.

Отметим, что в первом тайме Ломовицкий один пенальти реализовать все же смог.

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