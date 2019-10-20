Джанаев отбил два пенальти в матче с «Сочи»
Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев отбил два пенальти по ходу матча 13-го тура чемпионат России против «Арсенала» из Тулы (1:1, идет второй тайм).
В первом тайме Джанаев отбил удар нападающего Евгения Луценко. В втором тайме он отразил удар полузащитника Александра Ломовицкий.
Отметим, что в первом тайме Ломовицкий один пенальти реализовать все же смог.
?? На 27-й минуте встречи #АрсеналСочи Сослан Джанаев отразил пенальти от Евгения Луценко.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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? Сослан Джанаев второй раз отразил пенальти!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? #АрсеналСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/FUDFtkNq4C
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