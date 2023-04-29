Дзагоев — о ЦСКА: «Эти четыре буквы навсегда вписаны в мой ДНК»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал об отношении к своему бывшему клубу — ЦСКА.

— Ты для себя страницу ЦСКА перелистнул?

— Никогда ее не перелистну — четыре буквы навсегда вписаны в мой ДНК. Всегда слежу, люблю и буду болеть, — приводит Sport24 слова Дзагоева.

Футболист выступал за армейцев с 2008 по 2022 год.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел за «Рубин» 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.