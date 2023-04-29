«Спартак» — «Ростов»: Джикия не вышел на второй тайм

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не вышел на второй тайм матча 25-го тура чемпионата России против «Ростова».

29-летний капитан красно-белых получил повреждение перед перерывом. Вместо него на поле вышел Павел Маслов.