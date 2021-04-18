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Дюпин: «С внедрением ВАР в «Рубине» стали уделять пенальти больше внимания на тренировках»

15:50
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался по поводу того, сколько внимания в казанском клубе уделяют пенальти.

Сегодня, 18 апреля, «Рубин» обыграл «Урал» со счетом 1:0 в гостевом матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. На 82-й минуте игры Дюпин отразил пенальти, который бил форвард «Урала» Андрей Панюков.

«Разбираем соперников, отрабатываем на тренировках удары с пенальти. С приходом ВАР стало больше пенальти, поэтому этому элементу на тренировках уделяется больше внимания, чем раньше», — рассказал Дюпин журналистам.

После 26 туров РПЛ «Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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