Дюпин: «С внедрением ВАР в «Рубине» стали уделять пенальти больше внимания на тренировках»
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался по поводу того, сколько внимания в казанском клубе уделяют пенальти.
Сегодня, 18 апреля, «Рубин» обыграл «Урал» со счетом 1:0 в гостевом матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. На 82-й минуте игры Дюпин отразил пенальти, который бил форвард «Урала» Андрей Панюков.
«Разбираем соперников, отрабатываем на тренировках удары с пенальти. С приходом ВАР стало больше пенальти, поэтому этому элементу на тренировках уделяется больше внимания, чем раньше», — рассказал Дюпин журналистам.
После 26 туров РПЛ «Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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