Дюпин — лучший игрок 28-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»
19:00
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 28-го тура Тинькофф РПЛ.
33-летний голкипер сыграл «на ноль» в матче против «Динамо» (2:0).
Также на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, нападающий «Зенита» Сердар Азмун и вратарь «Химок» Илья Лантратов.
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