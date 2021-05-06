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Дюпин — лучший игрок 28-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»

19:00
Юрий Дюпин. Фото ФК «Рубин»
Юрий Дюпин. Фото ФК «Рубин»
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин признан подписчиками «СЭ» в Instagram лучшим игроком 28-го тура Тинькофф РПЛ.

33-летний голкипер сыграл «на ноль» в матче против «Динамо» (2:0).

Также на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, нападающий «Зенита» Сердар Азмун и вратарь «Химок» Илья Лантратов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры