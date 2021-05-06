КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 50 тысяч рублей за нарушения в матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ряд клубов РПЛ на суммы до 50 тысяч рублей за нарушениях в матчах 28-го тура чемпионата России.

«Ротор» — «Ахмат»

За нарушение болельщиками социальной дистанции «Ротор» оштрафован на 50 тысяч рублей.

ЦСКА — «Уфа»

За нарушение социальной дистанции ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей.

Вячеслав Кротов оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Краснодар» — «Сочи»

«Краснодар» оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушение социальной дистанции. «Сочи» за нарушение социальной дистанции оштрафован на 5 тысяч рублей (первый раз в сезоне).

«Ростов» — «Тамбов»

За нарушение санитарного регламента «Ростов» оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Химки» — «Урал»

За нарушение санитарного регламента «Химки» оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Игорь Черевченко за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей.