Футболисты ЦСКА и «Краснодара» поддержат всероссийскую акцию «Красная гвоздика»
8 мая 2021 года на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч с особым патриотичным настроем: накануне Дня Победы ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется с минуты молчания, первый удар по мячу сделает ветеран Великой Отечественной войны, а игроки выйдут на поле в форме с символикой благотворительного фонда «Память поколений», помогающего ветеранам нашей страны.
Партнерство ЦСКА и благотворительного фонда «Память поколений», который ежегодно проводит акцию «Красная гвоздика», становится доброй традицией. В 2019 году перед Днем Победы с изображением значка «Красная гвоздика» на груди на поле вышли представители столичных ЦСКА и «Динамо», в этот раз почетная возможность появится у армейцев и «Краснодара».
Соперники в игре, за ее пределами обе команды проявили солидарность и поддержат акцию «Красная гвоздика» — всенародный символ благодарности за героизм ветеранов Великой Отечественной войны и их поддержки, а также памяти о павших героях. Вот уже пятый год с апреля по июнь фонд «Память поколений» распространяет значки в виде красной гвоздики под девизом «Я помню. Я помогаю». Вырученные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Только в Москве и Московской области за время своего существования фонд оказал помощь 3 268 ветеранам на общую сумму более 240 миллионов рублей.
Возможность приобрести «Красную гвоздику» и внести свой вклад в помощь ветеранам вместе с миллионами россиян по всей стране будет у каждого болельщика матча ЦСКА — «Краснодар». Получить значок можно у волонтеров во время матча на территории стадиона за пожертвование. Узнать волонтеров просто: по ярким коробкам с символикой акции.
«В суете забот мы часто забываем, что возможность выходить на зеленый газон или наблюдать за любимой игрой с трибуны, как и многое другое, сегодня у нас есть только благодаря ветеранам и их героическому подвигу. И вспоминать об этом нужно не только перед 9 мая. Я очень рад, что благотворительный фонд «Память поколений» занимается адресной помощью ветеранам круглый год, а мы являемся друзьями и партнерами и тоже можем помогать ветеранам вместе с фондом. Такие совместные проекты показывают: сделать доброе дело не так уж и сложно, а объединившись люди могут больше, чем каждый в частности — именно такая общая поддержка и нужна ветеранам нашей страны», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
«Футбол — спорт №1 у россиян, а ЦСКА — один из самых популярных клубов в нашей стране. На домашние матчи «армейцев» люди приходят целыми семьями — это идеальное место, чтобы напомнить о подвиге ветеранов, рассказать о деятельности нашего фонда и благотворительной акции «Красная гвоздика». Мы благодарны руководству Профессионального футбольного клуба ЦСКА за такую возможность и уже не первую совместную акцию. Мы также призываем всех неравнодушных не только помнить о ветеранах, но и действовать — благодаря участию в акции многие из них смогут получить высокотехнологичную помощь и сделать свою жизнь лучше. На собранные с 27 апреля по 22 июня средства мы адресно приобретем слуховые аппараты, кресла-коляски, лекарственные препараты, современные удобные протезы и другие необходимые вещи для полноценной и комфортной жизни», — добавляет исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.
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