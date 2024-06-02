Безруков пообещал не закрываться от СМИ после неудачной шутки про «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков заявил, что не закроется от СМИ после заседания комитета по этике РФС, которое должно состояться 4 июня.

«В целом, мне нравится шутить, весело проводить время, это удовольствие, когда ты просто на одной волне с болельщиками. Это дружественная атмосфера, я считаю. Конечно, хочется, чтобы это дальше продолжалось. Все считают, что футболисты — это какие-то другие люди. Но на самом деле мы обычные болельщики. Можем иногда сказать что-то не то. Можем иногда пошутить, посмеяться. Хочется, чтобы все люди это понимали и уважали это», — сказал Безруков «РБ Спорт».

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.