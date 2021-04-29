В РФС ждут результатов расследования по Лапочкину

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с арбитром Сергеем Лапочкиным, который был отстранен от работы решением УЕФА.

— Есть ли у Лапочкина поддержка от РФС в расследовании от ФИФА?

— Дождемся решения. Пока у нас нет никаких сведений о его нарушениях в еврокубковых матчах.

15 апреля стало известно, что УЕФА отстранил Лапочкина от работы на 90 дней из-за нарушения пунктов дисциплинарного регламента о правонарушениях, связанных с коррупционной деятельностью в футболе, в частности, влиянии на результат матча или участие в договорной игре. По данным «СЭ», арбитр был отстранен из-за того, что не уведомил УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1)

(Сергей Федоров)