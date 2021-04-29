Руководители РФС ответили на вопрос о допуске «Алании» и «Оренбурга» в случае выхода в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил об ужесточении правил лицензирования для клубов.

— Рассмотрели несколько изменений в регламент РФС. Начали ужесточать правила лицензирования клубов. Одна из мер, которая не позволит нам допускать критических ситуаций — ужесточение ответственности для всех лиц, которые довели клуб до банкротства. Это включает и пожизненную дисквалификацию.

— Возможно, по спортивному принципу в РПЛ попадут «Алания» и «Оренбург». У них нет стадионов первой категории, они не попадают под лицензирование. Будете ли вы делать исключения для них?

— Органы лицензирования будут решать этот вопрос.

— Но вопрос к вам. Если они лицензирование не пройдут, вы сделаете исключение для этих клубов?

— Наверное, соблюдение всех требований пока невозможно, хоть мы стараемся настаивать на их полном соблюдении. В любом случае вопрос не ко мне.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев добавил, что в РФС могут рассмотреть ситуацию с «Аланией» и «Оренбургом» на исполкоме в случае, если вопрос будет включен в повестку.

— Мы будем принимать решения на основании норм РФС, — заявил Алаев. — Все действия будут решаться комитетом. Вообще вопрос «Алании» и «Оренбурга» будет рассмотрен исполкомом, если он будет включен в повестку.

22 апреля появилась информация о том, что РФС предложил новую финансовую структуру для клубов РПЛ.

(Сергей Федоров)