Дюков рассказал о проекте юношеских региональных лиг и работе по стратегии развития футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о проекте реформы проведения соревнований в детско-юношеском футболе и работе по стратегии развития футбола в России.

— Можете рассказать про проект юношеских региональных лиг?

— Хотим реформировать систему проведения соревнований детско-юношеского футбола. Ранее мы уже создали ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, что позволяет ведущим академиям играть против сверстников, равных по уровню. Также в этом году запускаем еще две межрегиональные футбольные лиги. Одна объединит Дальний Восток, другая — Северо-Запад. Поездки в соседние играют важную роль, в том числе и социальную. Это позволит молодым игрокам быстро развиваться. Первые сезоны ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 подтвердили правильность этого решения. Это упростит переход во взрослый футбол. Уже есть Тюкавин, Захарян и еще несколько игроков.

У нас принята стратегия развития футбола до 2030 года. Ключевые направления — развитие массового и детско-юношеского футбола. Для этого мы должны построить пирамиду. Ее не было, только уровень профессиональных клубов и детских футбольных школ. Интеграции между этими элементами не было. Сейчас мы стараемся создать ее, включая в нее еще два уровня — дворовый и уличный футбол, а также региональные центры. Не секрет, что у нас есть проблемы с едиными методиками работы, с количествами тренеров. Центры будут решать эти задачи, а также вопросы селекции.

(Сергей Федоров)