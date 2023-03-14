Дюков останется членом исполкома УЕФА после апрельского конгресса организации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков останется членом исполкома УЕФА после конгресса организации, несмотря на то, что он отсутствует в списке кандидатов.

5 апреля в Лиссабоне (Португалия) состоится 47-й конгресс УЕФА, в повестке которого будут выборы восьми членов исполкома.

«Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Александр Дюков был выбран в исполком УЕФА с правом голоса на 45-м конгрессе федерации, который состоялся 20 апреля 2022 года в Монтре (Швейцария).