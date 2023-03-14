Орещук о «Химках» в матче с «Зенитом»: «При счете 0:2 не бросили лопату»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Химок» в матче с «Зенитом» (2:3) в 19-м туре РПЛ.

— О чем подумали, когда на «Газпром Арене» на 85-й минуте счет внезапно стал 2:2?

— Первая мысль — так и закончат. «Химки» мне вообще понравились. Отмечу слаженные действия в обороне. Играли плотно, компактно. Хорошо сработали замены. А главное, при счете 0:2 футболисты не бросили лопату. Наоборот, продолжали идти вперед и забили два гола.

— Бодрая игра «Химок» — сюрприз?

— Не то слово! Еще недавно казалось, что от вылета их ничто не спасет. Но по сравнению с тем, что было в конце года, — прогресс налицо. Если все оставшиеся матчи команда будет проводить так же, как в Петербурге, — удержится в РПЛ. Причем обойдет не только «Торпедо» с «Факелом», но и «Нижний», который весной сильно разочаровывает.

— Зимой «Химки» набрали кучу малоизвестных легионеров. Кто из них самый толковый?

— Да там все футболисты квалифицированные, никто не проваливается. В прошлом туре, когда играли с «Факелом», мне понравился опорный полузащитник Бикел. Португалец, выступающий за сборную Гвинеи-Бисау. С «Зенитом» ярко проявил себя уже наш пацан — Бутта Магомедов, который теперь выходит на поле с капитанской повязкой.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками после 19 туров.