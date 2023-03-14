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Сегодня, 09:00

Орещук о «Химках» в матче с «Зенитом»: «При счете 0:2 не бросили лопату»

Александр Кружков
Обозреватель
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Фото Анна Мейер/ФК «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Химок» в матче с «Зенитом» (2:3) в 19-м туре РПЛ.

— О чем подумали, когда на «Газпром Арене» на 85-й минуте счет внезапно стал 2:2?

— Первая мысль — так и закончат. «Химки» мне вообще понравились. Отмечу слаженные действия в обороне. Играли плотно, компактно. Хорошо сработали замены. А главное, при счете 0:2 футболисты не бросили лопату. Наоборот, продолжали идти вперед и забили два гола.

— Бодрая игра «Химок» — сюрприз?

— Не то слово! Еще недавно казалось, что от вылета их ничто не спасет. Но по сравнению с тем, что было в конце года, — прогресс налицо. Если все оставшиеся матчи команда будет проводить так же, как в Петербурге, — удержится в РПЛ. Причем обойдет не только «Торпедо» с «Факелом», но и «Нижний», который весной сильно разочаровывает.

— Зимой «Химки» набрали кучу малоизвестных легионеров. Кто из них самый толковый?

— Да там все футболисты квалифицированные, никто не проваливается. В прошлом туре, когда играли с «Факелом», мне понравился опорный полузащитник Бикел. Португалец, выступающий за сборную Гвинеи-Бисау. С «Зенитом» ярко проявил себя уже наш пацан — Бутта Магомедов, который теперь выходит на поле с капитанской повязкой.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками после 19 туров.

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Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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