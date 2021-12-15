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Дюков об игре ЦСКА — «Арсенал»: «Матч состоялся, что тут обсуждать?»

17:45
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал проведения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал». Встреча была под угрозой срыва из-за мороза.

Делегат произвел замер температуры воздуха на «ВЭБ Арене» в Москве за час до матча, и термометр показал -10,6. Таким образом, встреча прошла по расписанию.

— Матч ЦСКА — «Арсенал» состоялся, что тут обсуждать? Клубы действителньо просили принять решение о переносе, обратились заранее. Прогнозы указывали, что высока вероятность, что в день матча будет ниже -15. Но мы руководствовались регламентом, там четко прописано, в каких случаях происходит перенос при низкой температуре. Предложений по изменению этой части регламента не было. Конечно, футболистам непросто играть в такую низкую температуру, никаких оснований для переноса этой игры не было, — заявил Дюков.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры