Президент РФС Александр Дюков прокомментировал проведения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал». Встреча была под угрозой срыва из-за мороза.

Делегат произвел замер температуры воздуха на «ВЭБ Арене» в Москве за час до матча, и термометр показал -10,6. Таким образом, встреча прошла по расписанию.

— Матч ЦСКА — «Арсенал» состоялся, что тут обсуждать? Клубы действителньо просили принять решение о переносе, обратились заранее. Прогнозы указывали, что высока вероятность, что в день матча будет ниже -15. Но мы руководствовались регламентом, там четко прописано, в каких случаях происходит перенос при низкой температуре. Предложений по изменению этой части регламента не было. Конечно, футболистам непросто играть в такую низкую температуру, никаких оснований для переноса этой игры не было, — заявил Дюков.