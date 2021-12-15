Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Евгений Кафельников отреагировал на уход Витории с поста тренера «Спартака»

17:40
Теги:

Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера команды.

«Мне без разницы, кто будет следующим тренером «Спартака». Буду ли я доволен, если Зарема будет во главе клуба? От перемены слагаемых сумма не поменяется», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В Тинькофф чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Лишенная полномочий судья Хахалева покинула Россию и не вернулась
2
0
Реклама