Евгений Кафельников отреагировал на уход Витории с поста тренера «Спартака»

Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера команды.

«Мне без разницы, кто будет следующим тренером «Спартака». Буду ли я доволен, если Зарема будет во главе клуба? От перемены слагаемых сумма не поменяется», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В Тинькофф чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.