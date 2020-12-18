Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал скандал, произошедший после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0), когда наставник красно-белых Доменико Тедеско повздорил с тренером соперника и голкипером Сосланом Джанаевым.

— То, что произнес Бородин в адрес Тедеско — расизм?

— Расследование еще не завершено, КДК не принял решение. Мне еще не удалось ознакомиться со всеми деталями матча. Я воздержусь от комментариев. Пусть сначала КДК закончит расследование. Оценка будет дана и действиям главного тренера «Спартака», и игроков. Но подобного рода события не украшают ни футбол, ни лигу. Они недопустимы. Не знаю, кто прав или виноват. Но мы имеем не очень хорошую репутационную ситуацию.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма и после финального свистка повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немца Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо.

(Гоша Чернов)