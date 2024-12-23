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Сегодня, 18:30

Дюков — о возможном участии российских клубов в европейской Суперлиге: «Не верю в этот проект. Он вреден для футбола»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков.
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии российских клубов в европейской Суперлиге.

«Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было. Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития. Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать», — сказал Дюков «СЭ».

Ранее стало известно, что организаторы Суперлиги предусматривают участие в турнире команд из чемпионата России.

В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций. Ожидается, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Футбол
Суперлига (футбол)
РФС
Александр Дюков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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