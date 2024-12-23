Дюков — о возможном участии российских клубов в европейской Суперлиге: «Не верю в этот проект. Он вреден для футбола»

Президент РФС Александр Дюков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии российских клубов в европейской Суперлиге.

«Оттуда к нам никто не обращался. Никаких официальных или неофициальных предложений не было. Что касается моего личного отношения к Суперлиге, то я в этот проект не верю. Более того, считаю, что он вреден для футбола и его развития. Гипотетическую возможность нашего участия там пока точно не имеет смысла обсуждать», — сказал Дюков «СЭ».

Ранее стало известно, что организаторы Суперлиги предусматривают участие в турнире команд из чемпионата России.

В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций. Ожидается, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.