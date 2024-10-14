AS: запуск Суперлиги запланирован на сентябрь 2025 года

Запуск футбольной Суперлиги произойдет в сентябре 2025 года, сообщает AS со ссылкой на генерального директора проекта Бернда Райхарта.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако после угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В декабре 2023-го суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги в ее споре с УЕФА и ФИФА и разрешил турниру вести свою деятельность без разрешения от других организаций. Ожидается, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба.

Ранее Райхарт заявил, что новый формат Лиги чемпионов не оправдал ожиданий Союза европейских футбольных ассоциаций. С сезона-2024/25 количество команд, выступающих на первой стадии турнира, увеличилось с 32 до 36, а вместо 8 групп по 4 команды представлена единая таблица.