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Семшов назначен советником губернатора Белгородской области

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов стал советником губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Будучи футболистом, Семшов выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». В 2002 году он получил приз газеты «Комсомольская правда» «Честная игра», а в 2008-м — титул «Джентльмен года». В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

После окончания игровой карьеры Семшов тренировал тульский «Арсенал», «Химки», а также возглавлял «Чайку». В апреле ему исполнилось 46 лет.

Источник: belregion.ru
Игорь Семшов
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
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 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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