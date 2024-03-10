Черчесов заявил, что «Динамо» обыграло «Ахмат» на классе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

— Вы вчера были на «Динамо» — «Ахмат». Как вам матч? Как «Динамо» в этом сезоне — один из основных претендентов на чемпионство?

— Смотрю много игр, «Динамо» в частности. Вчера выиграли на классе. Но у «Ахмата» были моменты и при 0:0, и после 0:1. Ну, бывают такие игры. И красную карточку получил [футболист «Ахмата» Харин], поэтому для «Динамо» все сложилось. Видно, что игроки класснее, и команда класснее. Но игра на игру не приходится, и «Ахмат» мог [победить].

— Ваши симпатии были на стороне «Ахмата» в этой игре?

— Нет, я всегда смотрю спокойно, как тренер. Понятно, я в «Динамо» работал, в Грозном работал, но не в «Ахмате».

— К тому, что там Мирослав Юрьевич.

— В такой ситуации смотришь и думаешь: «Кто будет лучше, пусть тот и выиграет».

— «Ахмат» не вылетит с такой игрой и таким составом?

— Надеюсь, что нет. Повторюсь, в таких играх, когда есть шанс, им надо было воспользоваться.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов, у «Динамо» — 38.