Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 марта, 14:06

Черчесов заявил, что «Динамо» обыграло «Ахмат» на классе

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

— Вы вчера были на «Динамо» — «Ахмат». Как вам матч? Как «Динамо» в этом сезоне — один из основных претендентов на чемпионство?

— Смотрю много игр, «Динамо» в частности. Вчера выиграли на классе. Но у «Ахмата» были моменты и при 0:0, и после 0:1. Ну, бывают такие игры. И красную карточку получил [футболист «Ахмата» Харин], поэтому для «Динамо» все сложилось. Видно, что игроки класснее, и команда класснее. Но игра на игру не приходится, и «Ахмат» мог [победить].

— Ваши симпатии были на стороне «Ахмата» в этой игре?

— Нет, я всегда смотрю спокойно, как тренер. Понятно, я в «Динамо» работал, в Грозном работал, но не в «Ахмате».

— К тому, что там Мирослав Юрьевич.

— В такой ситуации смотришь и думаешь: «Кто будет лучше, пусть тот и выиграет».

— «Ахмат» не вылетит с такой игрой и таким составом?

— Надеюсь, что нет. Повторюсь, в таких играх, когда есть шанс, им надо было воспользоваться.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов, у «Динамо» — 38.

Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Сухоруков сделал предложение Мамун на балу олимпийцев
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: «Ростов» — «Краснодар», «Урал» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль, Карпин и Ивич оштрафованы по итогам матчей 20-го тура РПЛ
«Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей после игры с «Ахматом» в РПЛ
Харин дисквалифицирован на два матча после игры «Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» обратился в КДК по итогам матча с «Локомотивом»
«Локомотив» попросил КДК рассмотреть эпизод с удалением Карпукаса
Личка: «Если Деограсию продадут дороже, чем меня, это будет даже хорошо для «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков заявил, что «Зенит» не выиграет РПЛ за 4-5 туров до конца турнира

Черчесов — о Промесе: «Есть определенные законы, которые не дозволено нарушать никому»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости