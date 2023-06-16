Дьяков: «Не верю, что ЦСКА будет продавать Медину своему конкуренту»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Нужен Медина или нет «Спартаку» — это виднее тренеру или руководству команды. Что касается перехода, то, если бы это был русский футболист, то это было бы нереально. Потому что понятно какая реакция будет у одних и других болельщиков: одни не простят его переход, другие просто не примут игрока. Тяжело понять, сможет перейти или нет. Я не думаю, что ЦСКА хотелось бы укреплять конкурентов в лице «Спартака». Не верю, что «армейцы» будут продавать такого игрока своему конкуренту», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Дьякова.

Ранее агент Медины Ренато Биттар в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.