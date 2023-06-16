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Сегодня, 07:33

Дьяков: «Не верю, что ЦСКА будет продавать Медину своему конкуренту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Нужен Медина или нет «Спартаку» — это виднее тренеру или руководству команды. Что касается перехода, то, если бы это был русский футболист, то это было бы нереально. Потому что понятно какая реакция будет у одних и других болельщиков: одни не простят его переход, другие просто не примут игрока. Тяжело понять, сможет перейти или нет. Я не думаю, что ЦСКА хотелось бы укреплять конкурентов в лице «Спартака». Не верю, что «армейцы» будут продавать такого игрока своему конкуренту», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Дьякова.

Ранее агент Медины Ренато Биттар в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005159614_dyakov__o_vozmojnom_perehode_medinyi_ne_dumayu_chto_cska_hotelos_byi_ukreplyat_konkurentov_v_lice_spartaka
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
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