Дивеев рассказал, что в исполнении пенальти самое главное это уверенность

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что самое главное в исполнении пенальти. В Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, пен — 6:5) футболист реализовал 11-метровый.

«В пенальти нужна уверенность, а чего их бояться? Я хотел в левый угол ударить — туда и ударил. Главное — попасть в ворота. Попал, а там ну отбил бы вратарь, что уже сделаешь? Такое не вытащить? Может быть», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Дивеев вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.