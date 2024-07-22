Дьяков объяснил, благодаря чему «Оренбург» обыграл «Спартак»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков объяснил, благодаря чему «Оренбург» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Все команды, играющие с «Оренбургом» на выезде, не вздумайте недооценивать его. С этим тренером команда очень хорошо играет на контратаках, отсюда все эти два мяча и собственно победа», — приводит Vprognoze слова Дьякова.

Во втором туре чемпионата России-2024/25 «Оренбург» сыграет дома с «Ахматом», «Спартак» встретится на выезде с «Химками». Оба матча пройдут 28 июля.