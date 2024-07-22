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Сегодня, 01:24

Мирзов о ничьей «Химок» с махачкалинским «Динамо»: «Мы упустили много моментов»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

«Если бы мы выиграли, я бы сказал, что все прошло хорошо, но выиграть не получилось. С другой стороны, хорошо, что не проиграли, потому что в конце уже была игра на три исхода. Мы не реализовали много своих моментов, не забили пенальти, набрали только одно очко. Но ничего страшного, будем работать дальше и добирать очки в других матчах», — приводит ТАСС слова Мирзова.

В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют против «Спартака». Матч пройдет 28 июля.

Источник: ТАСС
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 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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 0 : 0
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Оренбург – Спартак
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