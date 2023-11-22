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Сегодня, 12:53

Дьяков назвал команду РПЛ, которая удивила его

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков назвал команду, которая удивила в хорошем и в плохом смысле.

«Удивил «Краснодар», думаю, мало было людей, которые ожидали, что эта команда выиграет первый круг. В какое-то время у «быков» был большой отрыв от второго места, а ближе к 15 туру они очки растеряли. Все равно первый круг команда завершила на первом месте, и ничья с «Зенитом» на его арене может быть показателем.

Кто хуже всего себя проявил? Думаю, что «Сочи». Никто не мог ожидать от команды такого провала, когда они еще пару лет назад были в призерах с Федотовым. Сейчас команда на последнем месте, но у «Сочи» хороший состав и есть финансы. Явно команда идет не на своем месте. Удивляет с большим знаком «минус», — цитирует Дьякова «Евро.Футбол.Ру».

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

 

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003378397/1005451981_shabarov_rebyata_sami_hotyat_pokazat_chto_porajenie_ot_belarusi_byilo_nedorazumeniem
Виталий Дьяков
ФК Краснодар
ФК Сочи
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
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