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Сегодня, 13:06

Дзагоев признался, что ему чуть не подделали год рождения в начале карьеры

Виктория Кравченко
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Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что ему чуть не подделали год рождения в начале карьеры. Он заявил, что едва не поспорил с Василием Березуцким о том, настоящая ли дата рождения указана в его паспорте.

«С детства про меня говорили, что я переписанный. Я отвечал: «Ребят, без проблем. Если есть какой-то тест, который выявляет [возраст] точно, я готов поспорить». Я предложил Васе Березуцкому поспорить на 100 тысяч евро. Я ему сказал: «Ты мне 20, а я тебе — 100, если я переписанный». В итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста еще не придумали», — сказал Дзагоев в интервью на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Он рассказал, что его отцу предлагали переписат его на год, однако его отговорил Игорь Осинькин.

«Папа-то не отказался — отговорил Осинькин. Он сказал: «Ты не представляешь, потом он не сможет в глаза смотреть, когда его будут спрашивать про возраст». Сейчас я могу смотреть в глаза и говорить о своем возрасте. Если бы не Осинькин, то 100 процентов меня бы переписали на год», — добавил Дзагоев.

Дзагоев играл под руководством Игоря Осинькина во Владикавказе и в Академии имени Коноплева. Сейчас он возглавляет «Крылья Советов».

Ранее полузащитник «Ламии» Дзагоев объявил о завершении карьеры. За команду он сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры

Источник: https://t.me/nobel_arustamyan/648
Алан Дзагоев
Игорь Осинькин
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Дьяков назвал команду РПЛ, которая удивила его

Хомуха считает, что Дзагоев не смог полностью реализовать свой потенциал
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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