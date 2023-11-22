Дзагоев признался, что ему чуть не подделали год рождения в начале карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что ему чуть не подделали год рождения в начале карьеры. Он заявил, что едва не поспорил с Василием Березуцким о том, настоящая ли дата рождения указана в его паспорте.

«С детства про меня говорили, что я переписанный. Я отвечал: «Ребят, без проблем. Если есть какой-то тест, который выявляет [возраст] точно, я готов поспорить». Я предложил Васе Березуцкому поспорить на 100 тысяч евро. Я ему сказал: «Ты мне 20, а я тебе — 100, если я переписанный». В итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста еще не придумали», — сказал Дзагоев в интервью на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Он рассказал, что его отцу предлагали переписат его на год, однако его отговорил Игорь Осинькин.

«Папа-то не отказался — отговорил Осинькин. Он сказал: «Ты не представляешь, потом он не сможет в глаза смотреть, когда его будут спрашивать про возраст». Сейчас я могу смотреть в глаза и говорить о своем возрасте. Если бы не Осинькин, то 100 процентов меня бы переписали на год», — добавил Дзагоев.

Дзагоев играл под руководством Игоря Осинькина во Владикавказе и в Академии имени Коноплева. Сейчас он возглавляет «Крылья Советов».

Ранее полузащитник «Ламии» Дзагоев объявил о завершении карьеры. За команду он сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры