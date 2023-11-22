Хомуха скептически оценил желание Дзагоева стать тренером

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха ответил на вопрос о возможной работе Алана Дзагоева в качестве тренера.

«Трудно сказать, насколько действительно велико желание Алана попробовать себя на тренерском поприще. Это очень сложная работа, которая требует полной концентрации внимания и занимает значительную часть времени. Ему следует самому понять, нужна ли ему такая профессия», — цитирует экс-армейца RT.

Ранее полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры