«Динамо» стало партнером китайского бренда

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб заключил соглашение о партнерстве с китайским производителем бытовой техники, специализирующимся на производстве пылесосов.

«Сегодня у нас замечательный повод. Россия и Китай — дружественные страны. Для «Динамо» это очередное сотрудничество с китайскими партнерами. Оно развивается. Приветствуем наших партнеров из китайской компании. Мы рады этому сотрудничеству. Программа сотрудничества большая, уверен, для нас она будет радостная и приятная», — сказал Пивоваров.

После 19 матчей «Динамо» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 20-м туре бело-голубые на своем поле примут «Ахмат». Игра пройдет 9 марта. Начало — в 19.00 по московскому времени.