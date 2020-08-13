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«Думаю, все будет хорошо». Умяров — о матче с «Ахматом»

20:16
Наиль Умяров. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наиль Умяров. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча второго тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

«Знаем, конечно, что они поменяли тренера, что команда, которая была в конце сезона, немножко поменялась, — сказал Умяров в интервью пресс-службе клуба. — Хочется (сыграть -Прим. «СЭ») с таким же результатом, как и в конце сезона. Конечно, главное — победить, показать хорошую игру и выиграть этот матч. В первую очередь, нужно играть в свою игру и реализовывать свои моменты, которые мы создаем. Я думаю, все будет хорошо».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 14 августа. Начало в 20.00 по московскому времени. В прошлом сезоне красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 3:0.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-13-nail_umyarov_glavnoye_v_igre_s_akhmatom__ispolzovat_svoi_momenty/

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