Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча второго тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

«Знаем, конечно, что они поменяли тренера, что команда, которая была в конце сезона, немножко поменялась, — сказал Умяров в интервью пресс-службе клуба. — Хочется (сыграть -Прим. «СЭ») с таким же результатом, как и в конце сезона. Конечно, главное — победить, показать хорошую игру и выиграть этот матч. В первую очередь, нужно играть в свою игру и реализовывать свои моменты, которые мы создаем. Я думаю, все будет хорошо».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 14 августа. Начало в 20.00 по московскому времени. В прошлом сезоне красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 3:0.