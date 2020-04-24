Дудь, рестораторы и Little Big. Ерохин рассказал о своем времяпровождении в период карантина

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что после домашних тренировок обычно смотрит что-то новое на Youtube или читает.

— После тренировки читаю или что-то свежее на YouTube смотрю, — цитирует Playboyrussia Ерохина. — В зависимости от того, что хочется: если умные интервью — «ВДудя», если посмеяться — шоу стендаперов из LabelCom. На сборах еще смотрел канал Антона Птушкина про путешествия, но сейчас его пока отложил: вряд ли куда-то предстоит поехать в ближайшее время. В инстаграме еще со времен игры за «Краснодар» подписан на местного ресторатора Тахира Холикбердыева — у него и на юге, и в Москве есть заведения. Иногда смотрю его прямые эфиры — там он обсуждает с другими рестораторами сложившуюся ситуацию.

Песня на все времена, которая ассоциируется у меня с «огоньком» — «Smells Like Teen Spirit» Нирваны. Если мне хочется добавить себе эмоций, слушаю именно ее. В остальном нравится что-то свежее. Включаю себе подборку зарубежного рока, например, что-то нравится — сохраняю. А сын заценил последний трек Little Big, с которым они должны были выступать на Евровидении. Я запомнил эту группу после одного из первых сезонов шоу «Танцы» на ТНТ — там девчонка выступала под их песню, еще не слишком известную. Тот трек запомнил — что-то необычное, интересно. И стал следить. А сейчас приятно, что ребята стали успешными, тем более они из Питера.

Из-за пандемии коронавируса отменены большинство соревнований, матчи РПЛ приостановлены на неопределенный срок, а спортсмены находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.